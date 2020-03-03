شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل مكاسبه وسط تفاؤل بجهود منسقة لمكافحة أثر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النفط مكاسبه اليوم الثلاثاء، بفضل توقعات بتبني بنوك مركزية على الأرجح إجراءات تحفيز مالي لمواجهة أثر تفشي فيروس كورونا والتفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج أوبك هذا الأسبوع.

وزاد خام برنت 56 سنتا للبرميل أو 1.1 % إلى 52.46 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا ما يعادل 1.5% إلى 47.46 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة.

Advertisements

وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20% من ذروة 2020 في يناير جراء مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية أمس إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف صباح اليوم الثلاثاء لبحث تدابير للتعامل مع التفشي وتداعياته المتنامية على الاقتصاد.

ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في أوبك خفضا أكبر للإنتاج ربما بواقع مليون برميل يوميا، وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي 600 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تعلن أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماعهم يومي الخامس والسادس من مارس في فيينا، وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.