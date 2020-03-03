شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية خضراء بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1661 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 14037 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 4640 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل مستوى 1130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1242 نقطة.

وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، بالم هيلز للتعمير، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1696 سهم، 21.6 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 400 ألف سهم، 61 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن مصر الوسطى، اميرالد للاستثمار العقارى، 1448 سهم، 132.2 ألف سهم، على التوالى، واشترت أيضا مجموعة مرتبطة بشركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مجموعة عامر القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، 270 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 100 ألف سهم، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين البنك المصرى الخليجى 40 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال 4.98 مليون سهم.