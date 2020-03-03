شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها البنوك، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.72% رابحا 99.38 نقطة ليصل إلى مستوى 5883.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.08% رابحاً 132.26 نقطة ليصل إلى مستوى 6502.95 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.73% رابحاً 33.65 نقطة ليصل إلى مستوى 4658.29 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.03%، رابحا 48.72 ليصل إلى مستوى 4775.27 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 186.3 مليون سهم بقيمة 42.1 مليون دينار كويتى عبر 8437 صفقة.

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وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.67%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%.

وجاء سهم "شركة دار الثريا العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 36.36%، تليه شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 23.26%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 17.18%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.92% ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة 8.53%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 7.69%.

وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن قرار عدم ممارسة خيار إعادة شراء الأوراق الرأسمالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، والتى سبق للبنك الأهلي المتحد إصدارها فى 29 إبريل لعام 2015 بمعدل فائدة سنوية 6.875%، آخذا بعين الاعتبار فى ذلك مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيها الجهات المستثمرة وكذلك المراحل المتقدمة التى بلغها العرض المقدم من بيت التمويل الكويتى لتملك ما نسبته 100% من أسهم البنك.

ومن المنتظر فى هذا الشأن أن يقوم البنك بإعادة تقييم هيكلته الرأسمالية، وفقا لما يتمخض عنه العرض المقدم من بيت التمويل الكويتى، وبمراجعة خيار استرداده لهذه الأوراق المالية، تبعا لذلك ورهنا بموافقة الجهات الرقابية المعنية.