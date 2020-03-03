شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين الإنتاجية للشركات الصناعية.. في دورة تدريبية جديدة باتحاد الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية دورة تدريبية استمرت خمسة أيام تحت عنوان "تحسين الإنتاجية للشركات" (Productivity Improvement Program)بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك في فرع الاتحاد بمدينة العاشر من رمضان.

وتهدف الدورة إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات وتحسين الإنتاجية في الشركات الصناعية حيث شارك عدد كبير من ممثلي الشركات أعضاء الغرف الصناعية حيث تشتمل الدورة على العديد من الموضوعات الهامة بداية من التعريف ببرنامج الإنتاجية وكيفية قياس وتحليل وتخطيط الإنتاجية ودراسة العوامل المؤثرة في الإنتاجية إلى خطوات حل المشكلات وتحسين الإنتاجية.

كما تعرف المشاركون على نماذج عالمية في المجال مثل نظام "كايزن" (التحسين المستمر) ونظام إنتاجية تويوتا وكذلك الصيانة الإنتاجية والتحليل الرباعي.

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المهندس عادل نورالدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية أن ورشة العمل تساعد الشركات في حل المشكلات المتعلقة بالإنتاجية حيث يتعرف المشاركون أيضاً إلى أهمية معيار الوقت في منظومة تحسين الإنتاجية وكذلك تقليل النفايات والفواقد والصيانة الإنتاجية، الأمر الذي من شأنه إحداث فارق هام في إنتاجية الشركات الصناعية مما ينعكس بالضرورة على نهوض القطاع بأكمله.

كما أعرب محمد عزت حجازي مدير فرع اتحاد الصناعات المصرية بمدينة العاشر من رمضان عن سعادته لاستضافة هذه الدورة التدريبية واستئناف الفرع نشاطاته في تقديم هذه الخدمة لأعضاء الغرف الصناعية بعد توقف دام سنوات، مؤكداً حرص إدارة الاتحاد على التواجد الإيجابي في المناطق الجغرافية التي تتواجد بها فروعه وتقديم جميع الخدمات على درجة عالية من الجودة والفعالية.

وتأتي هذه الدورة في إطار الخدمات التي يحرص اتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية من خلال مركز خدمات تطوير الأعمال بهدف تطوير نظم الإنتاج والنهوض بكفاءات الموظفين والعاملين والارتقاء بمستويات الأداء، ورفع تنافسية المنتج المصري.