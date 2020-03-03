شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة الإماراتية ضمن مستثمرين فى شركة القيادة الذاتية وايمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق تابع لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إنها جزء من ائتلاف استثمر 2.25 مليار دولار في وايمو، شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية المملوكة لألفابت.

وأضافت في بيان أن مبادلة انضمت إلى سيلفر ليك ومستثمرين آخرين بما في ذلك مجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا، ومانجا انترناشونال وآندريسن هورويتز في العملية.

وتُعتبر وايمو، التي تأسست قبل 11 عاما كمشروع صغير داخل جوجل، الآن رائدا في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.