شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.27% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.27% رابحا 32.42 نقطة ليصل إلى مستوى 2568.27 نقطة، مدفوعا بصعود 3 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 48 مليون سهم محققة ما قيمته 62 مليون درهم من خلال تنفيذ 946 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 24 سهما، وانخفض سهم واحد، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.51%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.10%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%.

Advertisements

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.09%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.77%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.88%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.70%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 14.1 مليون ورقة بقيمة 19.6 مليون درهم.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكس، عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وحققت نمو فى الإيرادات بنسبة 3% خلال عام 2019 لتصل إلى 5.246 مليون درهم مقارنة مع 5.086 مليون درهم فى عام 2018، وارتفع صافى الأرباح بنسبة 1% إلى 497.4 مليون درهم مقارنة مع 492.6 مليون درهم خلال عام 2018، مضيفة أن هذا الأداء القوى والمرونة العالية فى نتائج الأعمال، جاء على الرغم من جميع الظروف الصعبة التى تمر بها مختلف الأسواق، واستمرار تأثير التحديات الاقتصادية والعالمية وضغوط للتسعير على أعمال الشركة الأساسية فى ظل المتغيرات المتسارعة التى يشهدها القطاع.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الصقر الوطنية للتأمين، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 8 مارس، للإطلاع والموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، تحديد موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية، مناقشة توزيع أرباح على المساهمين ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، النظر والموافقة على نموذج تقرير الحوكمة لعام 2019.