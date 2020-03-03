شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار: زيارات ميدانية لكل المحافظات لحل مشكلات المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن التحرك وفق خطة معدة ووفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمختلف المحافظات للقاء المستثمرين وبحث التحديات والمشكلات التى تواجههم، وآليات حلها.

أضاف عبد الوهاب لـ"الخليج 365"، إنه يتم التنسيق مع المحافظات قبل الانتقال لها بحيث يتمكن أي مستثمر لديه مشكلة من المشاركة فى اللقاء وعرض مشكلته لبحثها مع مختلف الجهات، موضحًا انه يمكن للمستثمر التواصل عبر العديد من الوسائل التى توفرها الهيئة العامة للاستثمار.

وكشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن عقد لقاء مع مستثمري محافظة بنى سويف بديوان عام المحافظة وذلك يوم الخميس الموافق 5 مارس من الساعة 12 إلي الساعة 3 مساء وذلك لمناقشة أي تحديات تواجه المستثمرين وبحث فرص الاستثمار في المحافظة.

Advertisements

وفى هذا الإطار حددت الهيئة العامة للاستثمار رقم موبايل للتواصل عليه وإرسال المشاكل قبل اللقاء .

جدير بالذكر أن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، عقدا مؤخرا اجتماعا مع المستثمرين بالقطاع الزراعي، بحثا خلاله معهم التحديات التي تواجههم وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مصر، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال لخلق مناخ جاذب للاستثمارات.

وشهد اللقاء حضور 71 من المستثمرين وأعضاء مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع الزراعي، وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من التحديات التي تواجه بعض الشركات والكيانات الاستثمارية العاملة في القطاع الزراعي، ورغبة بعض الشركات التوسع في استثماراتها الزراعية والدخول في شراكات مع بعض المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بصغار المستثمرين.