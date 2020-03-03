شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في تسعة جلسات مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها مند 22 من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2014 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع إلى فعليات اجتماعات محموعة السبع الصناعية الكبرى والآمال في تحفيز عالمية للحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.11% لتتداول حالياً عند 873.08$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 863.51$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 97.44 مقارنة بالافتتاحية عند 97.57.

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هذا وتتطلع الأسواق إلى فعليات مؤتمر مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عبر الهاتف والذي سيشارك فيه محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية لكل من كندا، إيطاليا، فرنسا، إلمانيا، اليابان والمملكة المتحدة بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المرتقب أن يقود المكالمة وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشن ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضمن الجهود الرامية لتنسيق الاستجابة المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وبالنظر إلى تطورات فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، فقد أودى حتى الآن بحياة أكثر من 3,000 شخص وتم تأكيد وجود ما لا يقل على 89,000 حالة مصابة في جميع أنحاء العالم، وقد تابعنا بالأمس أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن الوضع في كوريا الجنوبية، إيطاليا وإيران بالإضافة إلى اليابان أصبح يشكل القلق الأكبر بالنسبة للمنظمة.

ويذكر أن أسعار البلاتينيوم شهدت الجمعة أسوء أداء يومي لها منذ أواخر أيلول/سبتمبر 2019 وأسوء أداء أسبوعي لها منذ النصف الثاني من أيار/مايو 2010، كما عكست أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 مع القلق من انتشار فيروس كورونا خارج الصين وتحوله إلى وباء عالمي بالتزامن مع عمل السلطات بشكل مكثف على احتواء العدوى وبالأخص في الصين، إيران، إيطاليا كوريا الجنوبية بالإضافة إلى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.