شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتية للمقاصة تمنع التعامل مع الشيكات الورقية منتصف مارس الجاري بسبب كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقت الشركات المدرجة بسوق الكويت المالي كتابا رسميا من الشركة الكويتية للمقاصة بأن 15 مارس الحالي سيكون آخر يوم لاستخدام الشيكات الورقية.

ويأتي ذلك تزامنا مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما سيكون له أثر كبير في تقليل التجمعات البشرية في تلك الموسم تحديدا، وهو ما يراعي توجهات الدولة ويؤكد مواكبة المقاصة للممارسات المتطورة.

وأكدت المقاصة في التعميم أن كافة التعاملات الخاصة بالتوزيعات النقدية أو ناتج البيع والشراء وكل أعمال البورصة ستتم من خلال الحساب المصرفي، ولن يكون هناك أي استخدام لأي شيك ورقي أو إصدار شيكات لأي تعاملات كانت، بحسب "الجريدة".

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وتقوم شركات الوساطة حاليا بإخطار عملائها بهذه الخطوة حتى يكون الجميع على علم، ويقوم كل المتعاملين بتحديث بياناتهم المصرفية استعدادا لموسم التوزيعات النقدية، الذي يبدأ اعتبارا من الأسبوع الحالي.

يشار إلى أن تلك الخطوة ترتب لها الكويتية للمقاصة منذ فترة طويلة وطبقتها منذ فترة على بعض الأعمال، وخصوصا في تحويل الأرباح النقدية.

وكشفت مصادر في يناير الماضي عدم جهوزية شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة الكويت للعديد من الأدوات التي طرحتها بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، وأبرزها إقراض واقتراض الأسهم التي شهد السوق أخيراً أولى عملياتها.

وكشفت وثيقة معتمدة من مجلس مفوضي الهيئة 5 طرق لاحتساب الاحتياطيات النقدية لمقابلة الأخطار النمطية، المتوقع حدوثها في النشاط.