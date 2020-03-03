شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يندفع نحو الهدف الأول– تحليل -3-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس بتداولات يوم أمس موجه صاعدة جديدة مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ تسجيله للهدف الأول المتمركز عند 2.6100, نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي استئناف السعر للمحاولات الصاعدة والتي قد تدفع به للوصول نحو 2.6600 و 2.7000 على التوالي.

لابد من التذكير إلى أهمية ثبات الدعم المحوري المتمثل بمستوى 2.4900 ليقلص بدوره من فرص تغيير الاتجاه الصاعد خلال التداولات القريبة والمتوسطة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.6600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد