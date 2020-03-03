شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يندفع نحو الهدف الأول– تحليل -3-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس بتداولات يوم أمس موجه صاعدة جديدة مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ تسجيله للهدف الأول المتمركز عند 2.6100, نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي استئناف السعر للمحاولات الصاعدة والتي قد تدفع به للوصول نحو 2.6600 و 2.7000 على التوالي.
لابد من التذكير إلى أهمية ثبات الدعم المحوري المتمثل بمستوى 2.4900 ليقلص بدوره من فرص تغيير الاتجاه الصاعد خلال التداولات القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.6600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يندفع نحو الهدف الأول– تحليل -3-3-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.