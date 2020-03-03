شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين تحت الضغط السلبي– تحليل - 3-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر البلاتين مؤخرا لارتداد إيجابي نحو مستوى 870.00 إلا أن ارتكازه بشكل عام دون المقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 907.00 فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع سيزيد بدوره من الضغوط السلبية وليجبر السعر على تشكيل موجات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها مستوى 830.00 و 800.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط