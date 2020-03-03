الباوند مقابل الين يحافظ على السلبية-تحليل - 3-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سعر الزوج بتداولات يوم أمس الهدف السلبي المتمثل بمستوى 137.40 ومن ثم ليرتد نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 137.70 تقريبا.
نذكر بأن السيناريو الهابط سيبقى قائم بثبات الحاجز المستقر عند 139.70 بالإضافة إلى تقديم المؤشرات الرئيسية لعزم سلبي مستمر ولنبقى على توقعنا الهابط لحين الوصول نحو الأهداف الإضافية المستقرة عند 136.30 و 135.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.30 و 136.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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