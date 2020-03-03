اليورو مقابل الين يعتمد على سلبية المتوسط- تحليل - 3-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج بتداولات يوم أمس لتشكيل ارتداد إيجابي مؤقت مسجلا بذلك مستوى120.95 ومن ثم ليرتد دون محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 120.45 ليؤكد بذلك استعادته للميل الهابط والمتوقع سابقا.
لذلك, سنبقى على توقعنا السلبي ولنؤكد على أهمية تجميع السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية والتي تتمركز عند 117.65 و 116.55 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.45 و 118.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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