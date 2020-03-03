شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يعود للمسار الصاعد– تحليل – 3-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية قوية لنلاحظ تشكيله لموجات صاعدة متجاوزا بذلك المقاومة المستقرة عند 0.8595 ليستقر بذلك ضمن محاور النطاق الصاعد وليسجل أول الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 0.8741.

ما سبق وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, يؤكد استعداد السعر لاستئناف الهجوم الصاعد لنتوقع بذلك اندفاعه فوق الحاجز المستقر عند 0.8760 وانجذابه نحو الهدف الإيجابي المتمركز عند 0.8870.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8640 و 0.8870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد