شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يعود للمسار الصاعد– تحليل – 3-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية قوية لنلاحظ تشكيله لموجات صاعدة متجاوزا بذلك المقاومة المستقرة عند 0.8595 ليستقر بذلك ضمن محاور النطاق الصاعد وليسجل أول الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 0.8741.
ما سبق وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, يؤكد استعداد السعر لاستئناف الهجوم الصاعد لنتوقع بذلك اندفاعه فوق الحاجز المستقر عند 0.8760 وانجذابه نحو الهدف الإيجابي المتمركز عند 0.8870.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8640 و 0.8870
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الباوند يعود للمسار الصاعد– تحليل – 3-3-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.