شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نفط خام القياس العالمي بنسبة 1.14% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنتًا، ما نسبته 1.14 في المئة، ليصل إلى 52.49 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48 في المئة، ما يعادل 0.69 سنتًا ليصل سعره إلى 47.44 دولارًا أمريكيًا.