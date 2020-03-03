شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الين مع غياب خطة إنقاذ للأزمة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي قلصت فيه السوق من آمال تبني اجراءات تيسير نقدي عالمية في ظل مخاوف بشان مداها وفعاليتها في مواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مؤتمرا عبر الهاتف في وقت لاحق اليوم لبحث تدابير للتعامل مع التفشي وتداعياته المتنامية على الاقتصاد، فيما خفض اقتصادين من توقعات بطرح مجموعة السبع خطة إنقاذ.