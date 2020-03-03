شكرا لقرائتكم خبر عن "الدوما" يقر تعديل الميزانية لزيادة تمويل المشاريع الاجتماعية فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الميزانية والضرائب بمجلس النواب الروسى "الدوما"، بتبنى مشروع قانون تغيير معايير الميزانية للفترة 2020-2022، لمواكبة تنفيذ برامج الدعم الاجتماعى التى أعلنها الرئيس بوتين.
وقال رئيس لجنة الميزانية فى "الدوما" أندريه ماكاروف فى اجتماع للجنة، إنه سيتم تقديم المسودة للنواب لينظروا فيها يومى 4 و10 و11 مارس.
من جانبه قدم وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الشكر للنواب وقال: "نشكر مجلس "الدوما" على جدول مراجعة الميزانية الذي حدده. في هذا الأسبوع ستتم التلاوة الأولى، في الأسبوع القادم الاستعراض النهائي لمشروع تعديل الميزانية. وتحدثنا مع مجلس الاتحاد،/مجلس الشيوخ الروسي/، الذي حدد يومي 13 و14 مارس موعدا النظر في التعديل".
ينص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الروسية، على زيادة إيرادات الميزانية في العام 2020 بواقع 214 مليار روبل، إلى 20.594 تريليون روبل (18.1% من الناتج المحلي الإجمالي).
وفي العام 2021، زيادة 645 مليار روبل إلى 21.892 تريليون روبل (18.1% من الناتج المحلي الإجمالي)، وفي عام 2022، بواقع 755 مليار روبل، إلى 22.814 تريليون روبل (17.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
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