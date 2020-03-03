شكرا لقرائتكم خبر عن الاحساء للتنمية يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الاحساء للتنمية (2140) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعرض نفسه لضغطه السلبي معلناً بذلك استمرار الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، وصاحب السهم في هذا الانخفاض ارتفاع كبير في أحجام التداول، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -5.89% بما يعادل -0.72 نقطة، ونلاحظ أيضاً البدء في ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى البعيد.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 12.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 11.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.00.