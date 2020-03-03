شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوما السابقة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.82% بما يعادل -0.35 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المهم 40.60، طيلة استقراره ادنى مستوى 43.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.60 ومستوى المقاومة 43.95.