شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.98% بما يعادل -0.16 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط اسلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 15.50، طيلة ثبات المقاومة 17.06.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 17.06.
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