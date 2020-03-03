شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يتأثر بكسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق سهم أسمنت الشمالية (3004) من خسائره بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.43% بما يعادل -0.16 نقطة، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط اسلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.74، ليستهدف مستوى الدعم المهم 10.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.74.
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