شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد ارتفاعه خلال تلك الجلسة عند سعر 15.54، ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.06 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد والقصير أيضاً، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيده كسر مستوى الدعم 15.10، ليستهدف مستوى الدعم 13.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.00.