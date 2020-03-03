شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إعمار (4220) الانخفاض في آخر جلساته، وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.47% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 8.37 استعداداً لكسره. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.37 ومستوى المقاومة 8.80.

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