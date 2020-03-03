شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سبكيم العالمية (2310) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 14.82، ليحاول السهم بذلك تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ولكن يظل السهم يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 14.82، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 13.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.50 ومستوى المقاومة 15.60.