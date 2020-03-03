شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت يعلن عن استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل صباحي – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت ينبع (3060) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.75% بما يعادل -1.35 نقطة، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 32.05، طيلة ثبات المقاومة 36.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.05 ومستوى المقاومة 36.20.