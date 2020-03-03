شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت يعلن عن استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل صباحي – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت ينبع (3060) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.75% بما يعادل -1.35 نقطة، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 32.05، طيلة ثبات المقاومة 36.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.05 ومستوى المقاومة 36.20.
كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت يعلن عن استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل صباحي – 03-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.