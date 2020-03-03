شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الكويتي" يوقف نشاط 11 شركة لهذه الأسباب والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمم بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية أسماء 11 شركة ومؤسسة، تعمل في قطاعات العقار والصرافة والذهب، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات، بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف التعميم وقف مزاولتها أي نشاط حيال بعض الشركات والأفراد، في نطاق القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب صحيفة القبس.
والإجراءات المتبعة في تلك الحالات تكون وقف أو إلغاء الحسابات، مع مراجعة تعاملات تلك الحسابات وفحصها للوقف على أي شبهات غسل أموال والإبلاغ عن ذلك إذا تطلب الأمر.
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