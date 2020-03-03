شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية تستطلع الآراء رسميا بشأن مشروع نظام جباية الزكاة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عن نشر مسودة مشروع نظام جباية الزكاة، وبدء أخذ آراء ومرئيات العموم حولها.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن ذلك يأتي امتداداً لاختصاصها بأعمال جباية الزكاة، وسعيا إلى تحسين آليات جباية الزكاة ورفع كفاءة إجراءاتها.

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وتتضمن مسودة النظام شرحا لوعاء الزكاة وقواعد المحاسبة وأحكام الجباية والتحصيل، بالإضافة لأنواع العقوبات، محددا تاريخ نهاية شهر مارس الحالي، موعداً نهائياً لتسلم الآراء.

والهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية تساهم في جمع الضرائب بأنواعها حيث بدأت الهيئة في مطلع ديسمبر الماضي تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

يأتي التطبيق، بحسب قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها، بحسب "العربية".