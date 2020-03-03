شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية السعودي يطلق خدمة جديدة تمنح تأشيرات تأسيسية لأصحاب الأعمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، خدمة جديدة تمنح تأشيرات تأسيسية لأصحاب الأعمال عبر منصة "قوى".

وأوضح أن ذلك يهدف لتقديم كل ما يدعم نمو وتسريع الأعمال، وفق اشتراطات ومعايير محددة للحصول على هذا التأشيرات، بحسب "العربية".

وتُمنح التأشيرات التأسيسية الفورية لتأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الستة أشهر السابقة، كما يتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري، وتختلف الضوابط بحسب الفئة التي تختارها المنشأة.

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وتشمل الفئة الأولى إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، والفئة الثانية والثالثة تحصل على الحد المتوسط من عدد التأشيرات بعد تزويد النظام بموقع ونشاط المنشأة ليتم التحقق من صحتها لاحقاً.

وأما الفئة الرابعة فتتيح الحد الأعلى من التأشيرات، فيتم إرسال ممثل من الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة، قبل إصدار التأشيرات.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في وقت سابق خدمة التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة التي ترغب بالتوسع في الأعمال عبر منصة "قوى" التي تمنح المنشآت التأشيرات المطلوبة بشكل فوري بما لا يؤدي إلى نزول النطاق دون الأخضر المتوسط.