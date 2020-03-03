شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكية ريت" يستحوذ على "إيليت مول" بـ 201 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة ملكية للاستثمار، عن نقل مبنى "إيليت مول" إلى صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بقيمة 201.5 مليون ريال، عبر دفع 60% من قيمة العقار نقداً لبائع العقار بقيمة 120.9 مليون ريال من خلال التمويل البنكي.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن القيمة المتبقية والتي تمثل 40% بقيمة 80.6 مليون ريال، سيجري إصدار حصص عينية بها لبائع العقار بعدد 8.10 مليون وحدة في الصندوق العقاري المتداول.

وتوقعت الشركة أن تكون نتيجة هذا الاستحواذ إيجابية على الأداء المالي المستقبلي لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ.

Advertisements

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي، الموافقة على زيادة رأس مال الصندوق من 600 مليون ريال إلى 681.08 مليون ريال من خلال الاستحواذ على عقار ايليت مول باستحواذ نقدي وعيني.

وشملت الموافقة الشروط والأحكام المعدلة للصندوق، التي تشتمل على تحديث المواد الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من 751 مليون ريال إلى 971.33 مليون ريال وعدد وحدات الصندوق والتعريفات وآلية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وآلية التخصيص.

ووافقت هيئة السوق السعودي المالية في مطلع العام الجاري على الطلب الذي تقدمت به شركة ملكية للاستثمار لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" .

وأعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار مؤخرا، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2019، بقيمة 10.2 مليون ريال.