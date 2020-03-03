شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح عطاء التعليمية 7% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة عطاء التعليمية، ارتفاع الأرباح بنسبة 6.9% خلال العام الربع الثاني المنتهي في 31 يناير 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 17.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.2 مليون ريال في الربع السابق من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 33.5 مليون ريال في الستة أشهر الأولى المنتهية في 31 يناير 2020 مقابل صافي أرباح بلغ 33.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2019.

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وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 5% نتيجة زيادة أعداد الطلاب بنسبة 4%، بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 22% بسبب استلام كامل مباني مجمع مدارس الرواد بحي إشبيليا.

وأكدت الشركة أنها حققت زيادة في الإيرادات بلغت 4%، رغم ارتفاع الرواتب والأجور بنسبة 17%.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 82.7 مليون ريال خلال السنة المالية المُنتهية في 31 يوليو 2019، مُقابل صافي ربلح بلغ 87.9 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2018.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الأرباح خلال العام المنتهي في 31 يوليو 2019، إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 1.4% نتيجة المنافسة والظروف الاقتصادية بشكل عام بالإضافة إلي زيادة التكاليف التمويلية بنسبة 121% المتعلقة بشكل أساسي بتمويل إنشاء مجمع مدارس الرواد بأشبليا.