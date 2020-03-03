شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في سبعة أشهر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ السادس من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2014 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب قرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي ووسط التطلع اليوم الثلاثاء إلى فعليات اجتماع مجموعة السبع الصناعية والحديث المرتقب لعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في لندن ووسط الآمال في تحفيز عالمية للحد من الأضرار الاقتصادية لكورونا.

في تمام الساعة 05:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 1.32% لتتداول حالياً عند 16.89$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.67$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 16.74$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 97.43 مقارنة بالافتتاحية عند 97.57.

هذا وقد تابعنا قيام بنك استراليا الاحتياطي منذ قليل باستأنف خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري مع خفضها بواقع 25 نقطة أساس إلى الأدنى لها على الإطلاق عند 0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، مع الإفادة من خلال بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة باستعداد بنك استراليا الاحتياطي للمزيد من الخفض لاحقاً، وذلك عقب تثبيتها في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى فعليات مؤتمر مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عبر الهاتف والذي سيشارك فيه محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية لكل من كندا، إيطاليا، فرنسا، إلمانيا، اليابان والمملكة المتحدة بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المرتقب أن يقود المكالمة وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشن ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضمن الجهود الرامية للتنسيق الاستجابة المالية والاقتصادية لكورونا.

وفي سياق أخر، يتطلع المستثمرين إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حفل العشاء السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين في لندن، ويأتي ذلك عقب ساعات من انتقاد الرئيس الأمريكي لموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي ووضع السياسية النقدية الحالي، معرباً عن تأخر الفيدرالي ومحافظه باول في اتخاذ القرارات.

Advertisements

كما أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عبر تغريده له من خلال حسابه الرسمي على تويتر بأن ألمانيا وعدد من الدول تقوم بضخ أموال لدعم اقتصادها، وأن المصارف المركزية الكبرى في الدول الأخرى أكثر صرامة في اتخاذ القرارات، مضيفاً أنه نظراً للعديد من الأسباب يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة أقل معدل للفائدة، وموضحاً أن ذلك الأمر الذي لم يقوم به الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول.

هذا وتسعر الأسواق حالياً قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي باستأنف خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري وخفضها بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% في اجتماع 17-18 آذار/مارس وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي إلى 1.50% و1.75%، وذلك مع التطلع أيضا لكشف اللجنة الفيدرالية عن توقعاتها لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس تعهد محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وقد أظهر المركزي الياباني سريعاً نوع الإجراءات التي سوف يخذها عن طريق عرضه شراء 500 مليار ين (4.6$ مليار) من السندات الحكومية باتفاق إعادة الشراء لتوفير السيولة للمشاركين في السوق، الأمر الذي ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين من مخاطر انتشار كورونا.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الذهب شهدت الجمعة أسوء أداء يومي لها منذ 20 من حزيران/يونيو 2013 وأسوء أداء أسبوعي لها منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2016، كما عكست أول خسائر شهرية لها في ثلاثة أشهر مع انتقال عدوى نزيف مؤشرات الأسهم العالمية لعقود الذهب آنذاك، حيث تطرقت بعض التقرير لكون المستثمرين قاموا ببيع الذهب لتغطية مراكزهم في الأسهم العالمية التي فقدت الأسبوع الماضي أكثر من 5$ تريليون من قيمتها السوقية.

وبالنظر إلى تطورات فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، فقد أودى حتى الآن بحياة أكثر من 3,000 شخص وتم تأكيد وجود ما لا يقل على 89,000 حالة مصابة في جميع أنحاء العالم، وقد تابعنا بالأمس أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن الوضع في كوريا الجنوبية، إيطاليا وإيران بالإضافة إلى اليابان أصبح يشكل القلق الأكبر بالنسبة للمنظمة.