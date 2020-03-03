شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في قرابة عام أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل من عام 2019 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع لتطورات انتشار فيروس كورونا والتي قد تجعله وباء عالمي.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.51% إلى مستويات 107.78 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.33، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.66، بينما حقق الأعلى له عند 108.54.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 3.6% مقابل 2.9% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 3.0%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت انخفاض إلى ما قيمته 38.4 متوافقة مع التوقعات مقابل 39.1 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن كونه فد يقوم بتجهيز قانون يمكنه من إعلان حالة الطوارئ في بلاده بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس تعهد محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وقد أظهر المركزي الياباني سريعاً نوع الإجراءات التي سوف يخذها عن طريق عرضه شراء 500 مليار ين (4.6$ مليار) من السندات الحكومية باتفاق إعادة الشراء لتوفير السيولة للمشاركين في السوق، الأمر الذي ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين من مخاطر انتشار.

وبالنظر إلى تطورات فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، فقد أودى حتى الآن بحياة أكثر من 3,000 شخص وتم تأكيد وجود ما لا يقل على 89,000 حالة مصابة في جميع أنحاء العالم، وقد تابعنا بالأمس أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن الوضع في كوريا الجنوبية، إيطاليا وإيران بالإضافة إلى اليابان أصبح يشكل القلق الأكبر بالنسبة للمنظمة.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حفل العشاء السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين في لندن، ويأتي ذلك عقب ساعات من انتقاد الرئيس الأمريكي لموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي ووضع السياسية النقدية الحالي، معرباً عن تأخر الفيدرالي ومحافظه باول في اتخاذ القرارات.

كما أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عبر تغريده له من خلال حسابه الرسمي على تويتر بأن ألمانيا وعدد من الدول تقوم بضخ أموال لدعم اقتصادها، وأن المصارف المركزية الكبرى في الدول الأخرى أكثر صرامة في اتخاذ القرارات، مضيفاً أنه نظراً للعديد من الأسباب يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة أقل معدل للفائدة، وموضحاً أن ذلك الأمر الذي لم يقوم به الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول.

هذا وتسعر الأسواق حالياً قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي باستأنف خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري وخفضها بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% في اجتماع 17-18 آذار/مارس وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي إلى 1.50% و1.75%، وذلك مع التطلع أيضا لكشف اللجنة الفيدرالية عن توقعاتها لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة.