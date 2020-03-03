شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1046 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1134 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1156، بينما حقق الأدنى له عند 1.1120.

هذا وتتطلع الأسواق لصدور قراءة ميزانية الخزانة لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاع 8.2 ألف مقابل ارتفاع 90.2 ألف في كانون الثاني/يناير الماضي، وقبل صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح استقرارها عند 9.8% خلال كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 1.4% خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية الأولية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

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كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات أخرى للتضخم لاقتصاديات منطقة ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر نمو 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.7%، وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة أيضا للمنطقة ككل استقراراً عند 7.4% خلال كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حفل العشاء السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين في لندن، ويأتي ذلك عقب ساعات من انتقاد الرئيس الأمريكي لموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي ووضع السياسية النقدية الحالي، معرباً عن تأخر الفيدرالي ومحافظه باول في اتخاذ القرارات.

كما أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عبر تغريده له من خلال حسابه الرسمي على تويتر بأن ألمانيا وعدد من الدول تقوم بضخ أموال لدعم اقتصادها، وأن المصارف المركزية الكبرى في الدول الأخرى أكثر صرامة في اتخاذ القرارات، مضيفاً أنه نظراً للعديد من الأسباب يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة أقل معدل للفائدة، وموضحاً أن ذلك الأمر الذي لم يقوم به الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول.

هذا وتسعر الأسواق حالياً قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي باستأنف خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري وخفضها بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% في اجتماع 17-18 آذار/مارس وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي إلى 1.50% و1.75%، وذلك مع التطلع أيضا لكشف اللجنة الفيدرالية عن توقعاتها لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة.