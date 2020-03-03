شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء أسعار النفط متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أعوام والأنظار على اجتماع مجموعة السبع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام تيمكس للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر 2018 وانخفاض خام برنت وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2014 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع التطلع إلى فعليات اجتماعات محموعة السبع الصناعية الكبرى والترقب لما سيسفر عنه اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، ووسط الآمال في تحفيز عالمية للحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل المقبل بنسبة 0.15% لتتداول عند مستويات 47.79$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 47.72$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 46.75$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آيار/مايو القادم فقد تراجعت 1.00% لتتداول عند 52.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.47$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 51.90$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى 97.41 مقارنة بالافتتاحية عند 97.57، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.36.

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هذا وتتطلع الأسواق إلى فعليات مؤتمر مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عبر الهاتف والذي سيشارك فيه محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية لكل من كندا، إيطاليا، فرنسا، إلمانيا، اليابان والمملكة المتحدة بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المرتقب أن يقود المكالمة وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشن ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضمن الجهود الرامية لتنسيق الاستجابة المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن بلاده لم تتلق أي اقتراحات من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تتعلق بخفض المنظمة وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" للإنتاج بواقع مليون برميل يومياً، مضيفاً أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، تقييم في الوقت الراهن الاقتراح السابق الذي تقدمت به اللجنة الفنية لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارجها وعلى رأسهم بلاده.

ويذكر أن اللجنة الفنية لأوبك بلس اقترحت الشهر الماضي خفض الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يومياً حتى حزيران/يونيو المقبل، إلا أن روسيا ثاني لا تزال تؤكد على أنها تدرس الأمر ولم تتخذ قراراً بعد، ونود الإشارة لكون تحالف أوبك بلس ينفذ حالياً خفض بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، وفي حالة الموافقة على المقترح من قبل الدول الأعضاء في أوبك بلس سيرتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 678 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر الماضي، لتعكس أول تراجع أسبوعي لها في أربعة أسابع، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع خلال الشهر الماضي إلى مستويات 13 مليون برميل يومياً والتي بلغها لأول مرة مطلع هذا العام.