شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يقلص الكثير من مكاسبه – تحليل صباحي – 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تعويض بعضاً من خسائره في آخر جلساته، ليسجل أعلى مستوى له خلال تلك الجلسة عند 7,561.90، ليرتد منه انخفاضاً ويقلص الكثير من تلك المكاسب ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبتها 0.06% بما يعادل 4.09 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. لذلك تظل توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7,396.60، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7,001.94. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,473.27. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 96 عدد أسهم الشركات الخاسرة 91 عدد أسهم الشركات الثابتة 7 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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