شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9588 وكسره ليغلق الشمعة اليومية دونه، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 0.9435 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9588 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9500 والمقاومة 0.9620
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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