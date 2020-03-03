شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتقديم التداولات الإيجابية، في طريقه لزيارة محتملة لمقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 0.6630 قبل العودة للانخفاض من جديد.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن الفشل بتجاوز 0.6575 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6500 والمقاومة 0.6600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت