شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر المقاومة – تحليل - 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل ملحوظ يوم أمس ليختبر المقاومة الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 53.20، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يوقف محاولات السعر الإيجابية، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية واضحة على الإطار الزمني لأربع ساعات.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد هبوطاً لاستئناف المسار العام الهابط، والذي تبدأ أهدافه عند 49.87 وتمتد إلى 48.00 بعد تجاوز المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن اختراق 53.20 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 56.90 قبل أي محاولة جديدة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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