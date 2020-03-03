شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجري تصحيحاً صاعداً – تحليل - 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط مكاسب ملحوظة يوم أمس بعد اختراق مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ليجري تصحيحاً صاعداً للموجة الهابطة الأخيرة، مع ملاحظة أن السعر يستقر حول مستوى 38.2% فيبوناتشي، حيث شكّل المتوسط المتحرك 50 حاجز مقاومة قوي أمام السعر، يرافقه ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الهابط لهذا اليوم، والأهداف تبدأ عند 46.15 وتمتد إلى 43.00 على المدى القريب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بالثبات دون 47.80 سيقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي تصل أهدافه التالية عند 49.10 وقد تمتد إلى 50.40 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.15 والمقاومة 49.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي