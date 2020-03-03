شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر الفضة صعوبة في التماسك فوق مستوى 16.96، ليستمر بالتذبذب حوله، لكن بما أن السعر فوق 16.33، فإن سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد سيبقى قائماً على المدى القصير، والذي تبدأ أهدافه عند 17.60 وتمتد إلى 18.38 بعد تجاوز المستوى السابق.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 16.33 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى القصير والمتوسط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.75 والمقاومة 17.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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