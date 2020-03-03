شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج لحافز إيجابي قوي – تحليل - 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول دعم القناة الصاعدة، ويحتاج للحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 1633.58 ثم 1689.33 بشكل رئيسي.

مؤشر ستوكاستيك يحاول التخلص من عزم السلبي ليدعم التوقعات بالارتفاع، وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1571.22 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1585.00 والمقاومة 1635.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد