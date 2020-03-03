شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يضغط على الدعم – تحليل - 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي سلباً على مستوى الدعم المحوري 1.3328 ويحاول كسره، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا المستوى، مما يفسّر صعوبة تحقيق الكسر حتى الآن.

وبشكل عام، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط الذي يستهدف اختبار دعم القناة الصاعدة حول 1.3255 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3375 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3255 والمقاومة 1.3400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط