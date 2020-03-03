شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يعيد الاختبار – تحليل - 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعاد زوج الدولار مقابل الين اختبار مستوى 108.34 المكسور سابقاً وحافظ على ثباته دونه، ليستأنف الميل الهابط ويقترب من الدعم المحوري 107.42، مع التذكير بأننا بحاجة لكسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، والتي يصل هدفها التالي إلى 106.28.

من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيبقى قائماً لهذا اليوم، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 108.34 والأهم دون 109.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.00 والمقاومة 108.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط