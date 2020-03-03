شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينتظر الكسر – تحليل - 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند الدعم المحوري 1.2736، ولا زلنا ننتظر كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة التصحيحية الهابطة نحو 1.2552، حيث يقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم استمرار الحركة داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.2920 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2690 والمقاومة 1.2850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط