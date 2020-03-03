شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق مكاسب قوية – تحليل - 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار ارتفاع قوي يوم أمس ليصل إلى مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، ونلاحظ أن السعر يجري محاولات لاختراقها، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.1240.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 1.1418 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المقترح قائماً بشرط الثبات فوق 1.1085.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1085 والمقاومة 1.1240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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