شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: نصنع 5 ملايين فانوس سنويا ومطالب بفتح استيراد مستلزمات إنتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السماح باستيراد الشرائح الخاصة بأغانى رمضان والتى يتم تركيبها فى أنواع الفوانيس المختلفة، وتدخل فى مدخلات انتاج الفانوس وهى المسئولة عن أغانى رمضان المتنوعة فى تصنيع الفوانيس " شريحة الاغنية "، والتى لا تستطيع مصر صناعتها، خاصة وأن الفوانيس فى مصر تصنع 100% من الصناعة المحلية، والفانوس الصامت لا يمكن أن يتقبله الأطفال، ولم يلقى إقبال من المستهلكين.

وأضاف بركات فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن حجم صناعة الفانوس سنويا فى شهر رمضان تقدر بنحو 5 ملايين فانوس صناعة مصرية 100%، وتحتاج إلى نقس الكمية من الشرائح المستوردة، ولابد من استيراد الشرائح المسئولة عن أغانى رمضان سواء من الصين أو من أى دولة أخرى، ولكن لابد من وزيرة الصناعة استثناء المستوردين لهذه الشرائح من قرار 43 والخاص بتسجيل المصانع التى يتم الاستيراد منها، لإيجاد الفرصة فى البحث عن دول بديلة من الصين نتيجة توقف سلاسل الإنتاج بها بعد أزمة كورونا.

وأوضح نائب رئيس شعبة لعب الأطفال، أن حجم المبيعات فى السوق المصرية يختلف من فترة لأخرى على حسب مواعيد شهر رمضان مقارنة بوجود فترة الموسم الدراسى أو وجود الاجازات التى تدعم من حركة المبيعات وترفع من الاقبال على شراء الفوانيس، لافتا إلى أن السماح باستيراد الشريحة التى تطلق أغانى رمضان سيساهم فى زيادة معدلات الاقبال وفقا للأذواق المختلفة للمستهلكين، وتقديم كل ما هو متنوع على حسب اختيارات الأسر.

Advertisements

يذكر أن استيراد الفوانيس توقف وفقا للقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2015 الخاص بمنع استيراد السلع التراثية والتى تضمنها فوانيس رمضان منذ 4 سنوات، وذلك لدعم المنتج المحلى بالإضافة إلى الحفاظ على أرصدة مصر من العملات الأجنبية فى ذلك الوقت.