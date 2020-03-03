شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية مع الآمال في تحفيز عالمية لمكافحة آثار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات هذا الأسبوع وشهر آذار/مارس على تباين في الأداء اليوم الثلاثاء مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية.

ويأتي ذلك وسط آمال المستثمرين في اعتماد صانعي السياسة النقدية لدى المصارف المركزية العالمية سياسات تحفيزية للتغلب على الآثار الاقتصادية الضارة لوباء فيروس كورونا وبالأخص بعد أدت المخاوف الوبائيى لفقد أكثر من 5$ تريليون من قيمة الأسهم العالمية الأسواق الأسبوع الماضي.

هذا وقد تابعنا قيام بنك استراليا الاحتياطي منذ قليل باستأنف خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري مع خفضها بواقع 25 نقطة أساس إلى الأدنى لها على الإطلاق عند 0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك عقب تثبيتها في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي.

وفي نفس السياق، تسعر الأسواق قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الأخر باستأنف خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري وخفضها بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% في اجتماع 17-18 آذار/مارس وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي إلى ما بين 1.50% و1.75%.

ويذكر أن محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا أعرب الأمس عن كون البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، ما ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين في الأسواق وبالأخص عقب أظهر بيانات القطاع الصناعي والخدمي للصين في عطلة نهاية الأسبوع أسوء من أداء على الإطلاق.

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بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين إلى فعليات مؤتمر مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عبر الهاتف والذي سيشارك فيه محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية لكل من كندا، إيطاليا، فرنسا، إلمانيا، اليابان والمملكة المتحدة بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المرتقب أن يقود المكالمة وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشن ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضمن الجهود الرامية للتنسيق الاستجابة المالية والاقتصادية لكورونا.

وبالنظر إلى تطورات فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، فقد أودى حتى الآن بحياة أكثر من 3,000 شخص وتم تأكيد وجود ما لا يقل على 89,000 حالة مصابة في جميع أنحاء العالم بالتزامن مع عمل السلطات بشكل مكثف على احتواء العدوى وبالأخص في الصين، إيران وإيطاليا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.18% ليخسر 2.80 نقطة ويصل إلى المستوى 1,523.07، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.05% ليربح 11.12 نقطة ويصل إلى المستوى 21,335.20.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.49% ليربح 60.63 نقطة ويصل إلى المستوى 4,130.29، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.52% ليربح هو الأخر 45.02 نقطة ويصل إلى المستوى 3,015.95.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.64% ليربح 168.30 نقطة ويصل إلى المستوى 26,459.96، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.92% ليربح هو الأخر 38.87 نقطة ويصل إلى المستوى 2,040.88.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 2.17% ليربح 241.31 نقطة ويصل إلى المستوى 11,344.74، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.29% ليربح هو الأخر 82.48 نقطة ويصل إلى المستوى 6,474.00.