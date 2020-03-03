شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يقلص خسائر الأحد -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 6370 نقطة، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما نتوقع معه إمكانية اعادة المؤشر اختبار مستوى المقاومة القوي عند 6650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,303 وبين مستوى المقاومة هو 6,510 نقطة