شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 03-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر الأسبوع الحالي مرتفعا، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 9215 نقطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق المؤشر اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 9000 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,013 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,363 نقطة