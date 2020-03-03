شكرا لقرائتكم خبر عن بنك استراليا الاحتياطي يخفض أسعار الفائدة للأدنى لها على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الثالث من آذار/مارس الجاري خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، ويأتي ذلك بعد أن قام المركزي الاسترالي بتثبيتها عند 0.75% في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها بواقع 25 نقطة أساس ثلاثة مرات في اجتماعات سابقة له العام الماضي.

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